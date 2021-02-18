РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 фев. Глава городского округа Домодедово Александр Двойных поздравил жителей с наступающим Днем защитника Отечества, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

Торжественная церемония прошла в четверг в МКЦ «Победа».

«Я хочу поздравить всех жителей городского округа Домодедово. <...> Хочу пожелать всем здоровья, мирного неба над головой, а нашим военным - также достойно нести звание российского военнослужащего», - сказал Двойных.

Он отметил, что 23 февраля - это особый праздник в нашей стране, потому что одной из главных национальных ценностей является право на суверенитет.

Двойных поблагодарил тех, кто сегодня находится в рядах вооруженных сил, за ежедневное участие в жизни городского округа Домодедово, а также выразил благодарность ветеранам и пожелал им бодрости духа.

Жителей также поздравили председатель совета депутатов Домодедова Леонид Ковалевский и главный военный инспектор Военного комиссариата Московской области генерал-полковник Иван Морозов.

За безупречную службу, образцовое исполнение служебных обязанностей, большой личный вклад в укрепление обороноспособности страны и в связи с Днем защитника Отечества домодедовцев наградили почетными грамотами и благодарственными письмами главы городского округа и благодарственными письмами Московской областной думы.