РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 фев. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатом совета депутатов Балашихи Светланой Танановой проверил организацию и качество горячего питания в столовых школы №15 в микрорайоне Заря и школы №7 в микрорайоне Железнодорожный, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

Депутаты проверили чистоту залов, наличие дезинфицирующих средств на входе, обеспечение средствами индивидуальной защиты поваров и наличие актуального меню.

«Мы продолжаем мониторинг организации горячего питания в школах Балашихи. В каждом учреждении вместе с директорами заполняем чек-лист, проверяем не только внешний вид блюд, состояние залов питания, чистоту столов и обеспечение средствами защиты поваров и персонала столовых, но и оцениваем состояние посуды. Конечно, интересуемся мнением ребят», – сказал Ефимов.

Он добавил, что главная задача этой работы – соблюдение требований Роспотребнадзора и равное, хорошее качество питания для всех учащихся.

В школе №15, где побывали депутаты, горячее питание получают 328 учащихся начальных классов, всего в столовой завтракают и обедают более 700 ребят.

По словам директора учреждения Анны Скоропуповой, к новому учебному году за средства муниципального бюджета в цех приготовления пищи приобретено новое оборудование и оборудован буфет.

«Меню с учетом пожеланий ребят и в ходе родительского контроля было переработано», – отметила Скоропупова.

В школе №7 столовая вмещает 150 учащихся. По словам директора учреждения Галины Ченцовой, разработан специальный график посещения учащимися обеденного зала, чтобы младшие классы не пересекались со старшими.

«Ежедневно готовим на 1,2 тысячи человек, из них 540 – это начальные классы. Для быстрого оборота посуды приобретены две профессиональные посудомоечные машины, в обеденном зале установлен ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор воздуха», – подчеркнула Ченцова.

Городской депутат Тананова отметила, что и завтраки, и обеды в школах действительно более чем сытные: винегрет, суп, пельмени, хлеб, компот. Но на первом месте у ребятишек – школьная выпечка и компот из сухофруктов.