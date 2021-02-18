РИАМО - 18 фев. В Подмосковье в ночь с 17 на 18 февраля в уборке дворов и общественных пространств задействовали 8,6 тысячи дворников и 1,2 тысячи единиц спецтехники, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

«По поручению губернатора мы продолжаем в усиленном режиме круглосуточно устранять последствия обильного снегопада», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

За ночь от снега и наледи расчищено 8,47 миллиона квадратных метров, обработано противогололедными материалами 7,09 миллиона «квадратов» пешеходных дорожек. Кроме того, вывезено 4606 кубометров снега.

В первую очередь силы брошены на очистку выходов из подъездов и тротуаров вдоль домов, подходов к остановкам общественного транспорта, основного хода на внутридворовых и внутриквартальных проездах. Затем убираются парковки, детские и спортивные площадки.

Сотрудники министерства благоустройства и Госадмтехнадзора ежедневно проводят проверки территорий с целью упреждающего контроля за уборкой снега.