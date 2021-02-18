РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. МособлЕИРЦ на сайте и в мобильном приложении запустил новый онлайн-сервис, там жители городского округа Люберцы могут оформить более 600 видов бытовых услуг – от поверки счетчиков до ремонта квартир, говорится в сообщении расчетного центра.

«Онлайн-сервис для заказа бытовых услуг и ремонтных работ начал функционировать в МособлЕИРЦ. Теперь в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении можно оформить услуги по ремонту квартиры, установке мебели, бытовой техники, IT-поддержке – всего более 600 видов. МособлЕИРЦ сотрудничает с проверенными исполнителями услуг, компании-партнеры имеют необходимые лицензии, заказы выполняют опытные мастера», – говорится в сообщении.

С полным перечнем работ и их стоимостью можно ознакомиться в личном кабинете на странице «Сервис» в разделе «Услуги для вашего дома». После выбора и оформления услуги заказ направляется исполнителю. Оплата производится после выполнения и приема работ.