РИАМО – 18 фев. Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева и актриса, заслуженная артистка России Елизавета Боярская рассказали, что запомнят актера Андрея Мягкова добрым человеком и замечательным партнером.

Мягков умер в возрасте 82 лет. Предполагается, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.

«Андрей Васильевич был невероятно добрым человеком, в моей памяти он навсегда таким и останется. Мне посчастливилось в самом начале своего пути поработать с ним в картине «Ирония судьбы. Продолжение», и я помню, как тепло, по-отечески он ко мне относился, какой был трепетный, внимательный, как подсказывал и действительно с уважением и благоговением смотрел на первые шаги, много давал напутствий», - сказала Боярская в интервью радио Sputnik.

Немоляева отметила, что Мягков был замечательным партнером, о котором можно только мечтать.

«Я вспоминаю как о какой-то сказке работу в рязановских картинах – и в «Гараже», и в «Служебном романе». Он был замечательным партнером, о котором только можно мечтать. Его будут помнить, пока будут живы его фильмы», – рассказала Немоляева в интервью радио Sputnik.

Мягков родился в Ленинграде в 1938 году, окончил Школу-студию МХАТ и в 1977 году перешел в Художественный театр. В кино он известен по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».

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