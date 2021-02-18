РИАМО - 18 фев. Теперь москвичам стала доступна возможность оформления персонализированной карты «Тройка», на которую можно нанести фотографию, ФИО, а также выбрать дизайн из девяти доступных вариантов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Количество вариантов дизайна карты будет увеличиваться постепенно.

«Перенести все средства со старой карты на новую быстро и удобно поможет приложение «Метро Москвы» (Google Play, App Store и AppGallery)», – говорится в сообщении.

Создание собственной карты проходит быстро и просто. Так, проездной можно оформить в приложении «Метро Москвы». Для этого необходимо купить «Единый» билет на 365 дней в личном кабинете, после оплаты скопировать промокод, который был получен в кабинете и нажать кнопку «Подробнее».

Далее нужно заполнить заявку и ввести промокод, после для подтверждения заказа с заявителем свяжется сотрудник метро. Заключительным этапом является получение карты удобным способом.

Карту можно получить и в подарок онлайн. Для этого нужно купить «Единый» билет на 365 дней в кассе метро, получить у кассира листовку с промокодом и правилами оформления бесплатной персональной карты, на сайте shop.mosmetro.ru выбрать персонализированную карту, ввести при заполнении заявки промокод. После для подтверждения заказа с заявителем свяжется сотрудник метро. Заключительный этап представляет собой получение карты удобным способом.

Получение карты возможно и в сувенирном магазине. Для этого нужно купить «Единый» билет на 365 дней в кассе метро, получить у кассира листовку с промокодом и правилами оформления бесплатной персональной карты, обратиться к продавцу сувенирного магазина для оформления заявки, предоставить свои данные и промокод, получить карту.

Персонализированную карту также можно приобрести онлайн. Для этого необходимо разместить онлайн-заявку на ее изготовление в приложении «Метро Москвы» и на сайте shop.mosmetro.ru, оплатить 200 рублей за изготовление, подождать проверки заявки. Далее для подтверждения заказа с заявителем свяжется сотрудник метро. Заключительный этап представляет собой получение карты удобным способом.

Для первой тысячи покупателей билета «Единый» на 90 дней действует акция по программе лояльность «Город», которая продлится до 12 апреля.

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