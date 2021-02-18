РИАМО - 18 фев. На праздничных выходных в Подмосковье и столице ожидается снегопад, в мегаполисе выпадет до четверти месячной нормы осадков, снега выпадет 10-12 сантиметров, сообщается на сайте «Метеоновости».

«21 февраля в Московской области начнет сказываться влияние циклона, основной центр которого будет находиться далеко в Атлантике. Увеличится облачность, станет опускаться небольшой снег. Температура воздуха ночью в Москве – минус 17 – минус 19 градусов, по области — до минус 22. Днем в городе – минус 10 – минус 12. Средняя за сутки температура окажется ниже нормы на 7-9 градусов», — говорится в сообщении.

22 февраля также ожидается небольшой снег. Ночью будет минус 22 – минус 17 градусов, днем — минус 17 – минус 12 градусов. 23 февраля снег усилится, но и мороз не станет слабее.

За выходные в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Выпадет 10-12 сантиметров снега.

В этом феврале в Москве выпадает больше нормы осадков, при этом держатся морозы. Такая погода нехарактерна для средней полосы России.