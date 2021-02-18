РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. Спортсмены из Люберец выступили на открытом Кубке Ленинского городского округа по рукопашному бою, завоевав пять медалей различного достоинства, говорится в сообщении комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

«Люберецкая команда из 15 борцов поучаствовала в открытом Кубке Ленинского городского округа. В копилке побед наших спортсменов – пять медалей: золото у Миланы Езерской, серебро у Ксении Тулуповой и Манара Мусы, бронза у Павла Козлова и Егора Халяпина», - говорится в сообщении.

Спортсменам пожелали новых побед и медалей.

Люберецкие борцы занимаются в спортивной секции на базе школы № 54 поселка Октябрьский городского округа.