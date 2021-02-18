РИАМО - 18 фев. Первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова поздравила сборную команду Подмосковья с третьим местом на XIX молодежных Дельфийских играх, которые впервые прошли в онлайн-формате.

В Доме правительства Московской области состоялась церемония награждения победителей XIX молодежных Дельфийских игр. Награды ребятам вручила Ольга Забралова. Подмосковная сборная заняла третье место в рейтинге Дельфийских игр среди всех субъектов РФ за 2020 год.

«Я рада, что сейчас ограничения снимаются и мы с вами смогли офлайн собраться и я могу вас очно всех поздравить и поблагодарить. Я хочу от лица ребят и от себя лично поблагодарить педагогов, которые вели вас до победы и вложили в вас свою душу и свой труд. И отдельные слова благодарности родителям, которые вас тоже всегда поддерживают», - сказала Забралова.

Она отметила, что Дельфийские игры дают детям возможность проявить себя в различных направлениях искусства, показать свой уровень и повысить его.

«У нас не было опасений, что не получится провести Дельфийские игры онлайн, потому что мы в первую волну (пандемии коронавируса - ред.) перешли на дистанционное обучение, мастер-классы», - добавила Забралова.

По ее словам, ребятам предоставили возможность участвовать в Дельфийских играх онлайн, в случае технических неполадок всегда можно было просмотреть выступления в записи.

Отличившиеся ребята

Участниками XIX молодежных Дельфийских игр стали команды из 72 регионов России. Игры состоялись в ноябре прошлого года и впервые прошли в дистанционной форме. Творческую делегацию от Московской области представляли 62 участника, из которых 14 завоевали медали.

Так, золотой медали в номинации «Балалайка» удостоен Спиридон Хатзидимитриадис, учащийся Центральной детской школы искусств в Химках. В номинации «Флейта» первое место присудили Елизавете Логиновой, которая учится в Детской школе искусств №3 городского округа Мытищи.

Золотой медали в номинации «Фортепиано» удостоена Анастасия Орлова, учащаяся детской музыкальной школы при Московском государственном колледже музыкального исполнительства имени Ф. Шопена.

Студентка Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова Ярослава Мурашко заняла второе место в номинации «Изобразительное искусство». Серебряной медали в номинации «Домра» удостоилась студентка музыкального училища имени Гнесиных Ирина Ролдугина.

В номинации «Саксофон» второе место занял студент Московского областного музыкального колледжа имени С. С. Прокофьева Павел Волобуев. Серебро в номинации «Медные духовые инструменты» завоевал учащийся Лесногородской детской школы искусств Тимофей Стасенко.

Третье место в номинации «Домра» завоевала Ксения Войтышена, Егор Дмитриев – в номинации «Балалайка», Анастасия Ключерева – «Фортепиано», Светлана Кондратьева – «Скрипка», Евгений Козлов – «Классическая гитара», Лейла Казымова – «Фортепиано», Адрине Мартиросян – «Сольные народные инструменты». Дипломантами игр стали еще семь конкурсантов из Московской области.

ХХ молодежные Дельфийские игры пройдут с 21 по 26 мая 2021 года в Пермском крае. Заявки на участие в региональном отборочном этапе подали 116 участников и два творческих коллектива. Прослушивания и просмотры проходят в дистанционном формате.