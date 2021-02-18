РИАМО - 18 фев. Ежегодно в Подмосковье на поддержку одаренных детей выделяют 15 миллионов рублей, в регионе также продолжают строить школы искусств, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

«У нас большая поддержка одаренных детей. Есть у нас, например, гранты губернаторские. Мы уже говорили, 15 миллионов рублей ежегодно, то есть, это где-то 12 детей», - сказала Забралова.

По ее словам, с прошлого года был расширен список направлений, которые нуждаются в поддержке. Например, новым направлением стала хореография.

Максимальная сумма гранта, которую может получить одаренный ребенок или коллектив одаренных детей, - 1,5 миллиона рублей, а самая маленькая - 500 тысяч рублей. Сумма всегда зависит от направления.

«Например, для изобразительного искусства 500 тысяч рублей - это большая помощь. <...> А академическое образование - конечно, там уже хороший инструмент, который стоит от 700 тысяч рублей», - пояснила Забралова.

Более того, она отметила, что в Московской области есть специальные школы искусств для одаренных детей, выплачиваются стипендии, организуются поездки на всероссийские конкурсы.

Также, по ее словам, в Подмосковье продолжается строительство школ искусств, но в связи с нестабильной экономической ситуацией, вызывной пандемией, срок их строительства увеличился.

«Мы не отказались, <...> есть программа, она чуть-чуть растянулась. Если мы планировали построить за год, то в связи с экономической ситуацией мы будем строить за два года, например. Чуть-чуть удлинились сроки», - заключила Забралова.