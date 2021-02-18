РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 18 фев. В подмосковном Дзержинском в текущем году планируют отремонтировать 250 подъездов многоквартирных домов, сообщила глава округа Людмила Иванова.

Она провела в Дзержинском «Час ЖКХ».

«С 1 апреля в Дзержинском начнутся работы по ремонту подъездов. 77% наших подъездов не соответствуют стандартам, поэтому план на этот год большой – 250 подъездов. Часть из них будет отремонтирована с софинансированием по программе губернатора Московской области «Мой подъезд», – написала Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также на совещании она представила нового директора коммунального предприятия «Диск» Олега Коршуненко, ранее он работал в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Кроме того, на совещании обсудили вывоз мусора с контейнерных площадок. Иванова дала поручение для управляющих компаний – расчистить площадки от снега и наледи, сделав акцент на уборку подъездов к ним.

«Отдельно (необходимо – ред.) обратить внимание на транспорт, припаркованный на проезжей части и мешающий проезду машин Каширского регионального оператора. Такие случаи отмечены на Угрешской, 32; Дзержинской, 10; Спортивной, 2, 4, 6 и площади Дмитрий Донского, 5», – заключила Иванова.