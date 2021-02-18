РИАМО - 18 фев. За последние сутки в Подмосковье было выявлено 577 случаев заболевания коронавирусом, наибольшее число заболеваний зафиксировали в Королеве (42) и Мытищах (32), сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусной инфекцией.

В Красногорске и Сергиевом Посаде зафиксировали по 29 случаев заражения за сутки, по 28 – в Подольске и Солнечногорске, 26 – в Химках, по 25 – в Балашихе и Щелкове, 24 – в Дмитрове, 23 – в Одинцове, 18 – в Люберцах, 17 – в Реутове, 16 – в Жуковском, 14 – в Пушкине, 13 – в Лобне, 12 – в Клину, по 11 – в Богородском, Воскресенске и Дубне, 10 – Домодедове.

Еще девять случаев выявили в Ленинском, по восемь – в Долгопрудном и Серпухове, по семь – в Егорьевске, Коломне и Орехово-Зуеве, по шесть – в Волоколамске, Лосино-Петровском и Раменском, по пять – в Ивантеевке, Котельниках и Электростали, по четыре – в Дзержинском, Истре, Лотошине, Луховицах, Павловском Посаде и Электрогорске, по три – в Кашире, Краснознаменске, Можайске и Талдоме.

По два случая заболевания коронавирусом подтвердили в Наро-Фоминске, Озерах, Фрязине, Чехове и Шатуре, по одному – во Власихе, Зарайске, Звездном городе, Красноармейске, Лытракине, Протвине, Рузе и Ступине.

За сутки коронавирус не был выявлен в Бронницах, Молодежном, Пущине, Рошале, Серебряных Прудах, Черноголовке и Шаховской.

Всего на текущий момент в Подмосковье выявили 207 522 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 4358 человек. Выздоровели и выписались 169 420 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

18 ФЕВРАЛЯ

- Губернатор Подмосковья получил право вводить дополнительные периоды тишины в самоизоляцию. Ранее поправки в областной закон о тишине вносила Мособлдума.

- Сфера торговли и услуг, индустрия отдыха и развлечений понесли наибольшие потери в Подмосковье в период пандемии коронавируса. В список также включены деятельность по предоставлению бытовых услуг населению, розничная торговля, стоматологические услуги, СМИ.

- Соблюдение мер против Covid в отелях Подмосковья стали контролировать через приложение. Итоги осмотра фиксируют в приложении, а проверки на объектах проводят еженедельно.

- Тяжесть течения коронавирусной инфекции может зависеть от группы крови человека. Чаще и тяжелее других переносят инфекцию люди со II и IV группами крови

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 13 447 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 577 больных. В Москве - 1950.

- Почти 600 тыс москвичей сделали прививки от коронавируса. В ближайшее время в городе планируют провести несколько крупных исследований по вакцинации от Covid-19.

- Международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» запустили в Москве. Вакцинация этим препаратом будет проводиться в один этап.