РИАМО - 18 фев. Третьяковская галерея запустила цифровой проект «Моя Третьяковка», в котором будет представлено около 2 тысяч оцифрованных произведений, сообщила журналистам директор музея Зельфира Трегулова.

«Для нас сегодня очень значимый момент, потому что мы представляем всем невероятно важный, масштабнейший проект, над которым в течение длительного периода работало огромное количество людей. Еще в 2017 году мы начали работать над идеей создания мощного цифрового ресурса, на котором могли бы представить свою коллекцию гораздо шире, чем это сделано на нашем сайте», - сказала Трегулова.

Она добавила, что каждая картина и произведение искусства сопровождаются интересным текстом об истории создания объекта. Тексты писали научные сотрудники и хранители галереи.

Одной из основных целей проекта является популяризация русского искусства среди иностранцев. В скором времени проект заработает и для жителей других стран.

«После запуска русской версии проекта мы максимально сосредоточимся на редактировании уже выполненных переводов и на подготовку к запуску в конце года англоязычной версии проекта», - добавила Трегулова.​