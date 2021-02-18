РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. Во время пожара в квартире дома на улице Воинов-Интернационалистов в подмосковных Люберцах пострадал человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Восемнадцатого февраля в 1:58 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: городской округ Люберцы, улица Воинов-Интернационалистов.

«Есть пострадавший. В 3:04 - ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

В тушении возгорания участвовали четыре единицы техники и 15 человек.