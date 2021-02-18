РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 фев. Житель Щелкова разбил в подвале плантацию кустов марихуаны, когда люди в форме нагрянули к нему домой, там нашли бережно высаженные, орошенные и освещаемые 307 кустов запретного растения, сообщается в группе Типичное Щелково в соцсети «ВКонтакте».

«Житель Щелково разбил у себя в подвале масштабную плантацию марихуаны, которую нашли в деревне Никифорово. Кроме того, он оказался владельцем незарегистрированного оружия», - говорится в сообщении.

52-летний Эдуард уже был ранее судим по статье 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). При нем было найдено более 2,5 миллиона рублей и шесть патронов калибра 9 миллиметров для пистолета.