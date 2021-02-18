РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. В городском округе Люберцы в целях стабилизации обстановки с пожарами и гибелью людей в рамках совещания с руководителями управляющих компаний, обслуживающими жилой сектор, и руководителями ресурсоснабжающих организаций округа обсудили вопросы обеспечения пожарной безопасности, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Совещание прошло в онлайн-режиме в ЦУРе Люберец под руководством заместителя главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Василия Власова. В нем приняли участие представители МосОблЕИРЦ, Мосэнергосбыта, Государственной жилищной инспекции по Московской области, «Мособлгаз», Люберецкого водоканала, Люберецкой теплосети.

Мероприятие было проведено в режиме видеоконференции посредством онлайн сервиса Zoom.

«Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по горокругу Люберцы на совещании предложили конкретные превентивные меры, необходимые для недопущения пожаров, в частности необходимость производить адресный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на закрепленных объектах», - говорится в сообщении.

Отдельной темой совещания стала профилактика пожарной безопасности с населением.