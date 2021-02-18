РИАМО – 18 фев. Сбой произошел в работе всех сервисов «Яндекс Go», это «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Такси», сообщает ТАСС.

«Наши специалисты работают над устранением сложностей», - отметили в компании.

Так, пользователи могут испытывать трудности с заказом машины в приложении «Яндекс.Такси».

Согласно данным сервиса downdetector.ru, 80% пользователей также отмечают проблемы с сайтом. У многих не работают «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Расписания».

Еще 14% пользователей испытывают проблемы с почтой и 4% - с денежным сервисом.