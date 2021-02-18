РИАМО - 18 фев. Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым состоится 20 февраля в Москве, актера похоронят на Троекуровском кладбище, сообщается на сайте МХТ имени А. П. Чехова.
Похороны артиста пройдут на Троекуровском кладбище в Москве.
Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет в ночь на четверг. Предварительно установлено, что причиной смерти актера стала сердечная недостаточность.
Мягков стал народным любимцем после съемок в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс».
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