РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 фев. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина поздравила офицеров и ветеранов военной службы с наступающим Днем защитника Отечества, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Торжественное окружное собрание состоялось в Музее техники Вадима Задорожного в четверг.

«Защитники Отечества - в первую очередь это люди, которые исполняют свой воинский долг, несут военную службу в любом роде войск. Но это еще и те, кто своим профессиональным трудом защищают интересы страны, интересы гражданского населения», - сказала Хаймурзина.

Она отметила, что в Красногорске расположено много воинских частей, а поселок Нахабино считается столицей Инженерных войск страны. Здесь дислоцируется Центральный научно-исследовательский испытательный институт Инженерных войск Минобороны РФ, Международный противоминный центр, 45-я отдельная инженерно-сарперная бригада.

Глава муниципалитета вручила благодарственные письма администрации личному составу ряда воинских частей, ЦНИИИ имени Карбышева, коллективам военного комиссариата города Красногорска, УМВД России по горокругу, Отделу надзорной деятельности и другим организациям.

Также ряд жителей округа удостоились поздравительных адресов главы.