РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. В деревне Марусино городского округа Люберцы до конца вечера четверга завершат уборку снега на придомовых территориях и на Зенинском шоссе, сообщила начальник территориального управления «Красково-Малаховка» администрации муниципалитета Ольга Байкова.

На днях она провела встречу с жителями поселков. На ней присутствовали заместители главы администрации городского округа Василий Власов и Николай Покацкий, а также руководство подрядной организации ООО «РС-1», представители УК, осуществляющие деятельность на территории Марусино.

«В первую очередь хочу сказать огромное спасибо за конструктивный диалог жителям Марусино, а их было порядка 30 человек. Обозначили ряд проблем, наметили пути и сроки их решения. Поставили себе приоритетную задачу до 18 февраля совместными усилиями завершить работы по уборке придомовой территории. Подрядчик обозначил такой же срок по уборке и автомобильной дороги Хлыстово-Мотяково - Новый Милет, а также Зенинского шоссе», - сказала Байкова.

Она пояснила, что остальные вопросы будут решаться в рабочем порядке.

«Горожане готовы участвовать в комиссии по безопасности дорожного движения, выйти совместно с сотрудниками управляющих компаний на уборку придомовой территории. Жители отмечали, что уже видны итоги уборки автодорог, а также результаты в решении вопросов, озвученных в ходе предыдущей встречи», - добавила Байкова.