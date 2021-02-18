РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. Более 50 миллионов рублей субсидий получили предприниматели малого и среднего бизнеса в 2020 году в Подольске, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время особенно актуальны для развития субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) меры государственной поддержки. Они направлены на поддержку и развитие бизнеса, в том числе путем стимулирования приоритетных направлений развития экономики округа.

«В ходе реализации программ по развитию малого и среднего бизнеса финансовую поддержку в 2020 году за счет средств областного и муниципального бюджетов субсидии получили 10 субъектов МСП Подольска на общую сумму более 50 миллионов рублей. Предприниматели частично компенсировали затраты, связанные с модернизацией производства и в области социального предпринимательства. А за период с 2016 года поддержка оказана 49 субъектам МСП на сумму 141 миллион рублей», - говорится в сообщении.

В текущем году будет продолжена работа по созданию благоприятных условий для развития бизнеса, оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с приоритетами, обозначенными губернатором Московской области.