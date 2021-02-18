РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. В подмосковных Люберцах проводят проверку по факту наезда автомобиля на 15-летнюю девочку в поселке Малаховка, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

15 февраля в 13:50 водитель Kia Rio, двигаясь со стороны железнодорожной станции Малаховка в сторону Егорьевского шоссе, в районе дома №25 по Быковскому шоссе наехал на несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу справа налево по ходу движения автомобиля вне зоны действия пешеходного перехода.

«В результате наезда девочка в возрасте 15 лет получила ранения различной степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении.