РИАМО - 18 фев. Портрет народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, который скончался в ночь на четверг, установили в фойе его родного Московского художественного театра имени А. П. Чехова, передает корреспондент РИАМО.

На черно-белом портрете указаны годы жизни артиста. Рядом с портретом поставили вазу с белыми гвоздиками.

Худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач отметил, что Мягков был действительно уникальным артистом, замечательным, потрясающим человеком, мощной личностью.

«Сейчас поколение больших мастеров уходит, и возникает какая-то пустота. Потрясающе, когда артисты большие мастера, когда от человека остается интонация. Ему все жанры были подвластны, он потрясающе чувствовал юмор, иронию. У него было и трагическое и драматическое начало», - добавил Женовач.

Советский и российский актер Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет. Предварительной причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.​ В последнее время Мягков не играл на сцене МХТ имени Чехова.

Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. Окончил Школу-студию МХАТ в 1965 году. Играл в Художественном театре, а также ставил спектакли на Малой сцене МХАТ.

Зрителям актер запомнился по легендарным советским фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».