РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 фев. Около 2 250 батареек сдала на переработку компания ГК «ССТ» городского округа Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

Зеленые контейнеры для сбора отработанных батареек появились в центральном офисе компании и офисе «ССТэнергомонтаж» два года назад. Сотрудники ГК «ССТ» принимают активное участие в данной инициативе и за 2020 год собрали 45 килограмм отработанных батареек.

«Бережное отношение к ресурсам и утилизация отходов для ГК «ССТ» не пустой звук. В одном килограмме около 50 батареек. Значит, сотрудники ГК «ССТ» сдали на переработку около 2 250 батареек. Их утилизация помогла предотвратить загрязнение тяжелыми металлами территории площадью 45 000 квадратных метров, что эквивалентно 6 футбольным полям. Это среда обитания 4 500 деревьев, 2 250 ежей, 4 500 кротов и других видов живых существ», - говорится в сообщении.

Одна пальчиковая батарейка, беспечно выброшенная в мусорное ведро, может загрязнить тяжелыми металлами около 20 квадратных метров земли, а в лесной зоне это территория обитания двух деревьев, двух кротов, одного ежика и нескольких тысяч дождевых червей. Кроме того, содержащиеся в батарейках вещества могут попасть в грунтовые воды, реки, а оттуда и в организм человека. Поэтому так важно сдавать батарейки в пункты приема.

«В рамках сервиса «Бокси» все отработанные батарейки из пунктов сбора отвозят на завод «Мегаполисресурс», который перерабатывает их в полезное сырье. Элементы питания проходят стадии сортировки, измельчения и разделения на составляющие. В результате гидрометаллургических технологий сырье разделяется на отдельные компоненты, такие как цинк, графит, железо и марганец», - отмечается в материале.

В дальнейшем они становятся сырьем для новых товаров. Соли цинка нужны в медицинской отрасли, а соли марганца используются в химическом производстве и фармацевтике. Из графита делают антифрикционные материалы, а также он входит в состав грифелей и простых карандашей. Например, из 1 килограмма батареек можно изготовить 20 карандашей.