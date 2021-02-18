РИАМО – 18 фев. Актер Андрей Мягков почувствовал сегодня плохо около трех часов ночи в четверг и потерял сознание, около часа его пытались реанимировать, однако он умер от сердечной недостаточности, сообщает РЕН ТВ.

«Плохо ему стало еще ночью, около 3 часов. 82-летний артист потерял сознание. Ему вызывали скорую, и врачи около часа пытались его реанимировать. Однако около 5 утра медикам ничего не осталось, кроме как констатировать смерть всенародного любимца», - говорится в сообщении.

О том, когда и где похоронят артиста пока не известно.

Мягков родился в 1938 году в Ленинграде. Окончил Школу-студию МХАТ в 1965 году. Играл в Художественном театре, а также ставил спектакли на Малой сцене МХАТ.

Один из самых любимых советских артистов сыграл в кино десятки ролей, самые известные фильмы с его участием — «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди».

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