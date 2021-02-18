РИАМО - 18 фев. В Московской областной думе приняли законопроект «О внесении изменений в Закон Московской области «О патентной системе налогообложения на территории Московской области», он уточнит перечень тех, кто может работать по такой схеме, передает корреспондент РИАМО.

«Представленным законопроектом предлагается уточнить наименования отдельных видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения. А также предлагается дополнить перечень видов деятельности, услугами по предоставлению во временное владение мест для стоянки транспортных средств», - сказала первый заместитель министра экономики и финансов Московской области Валерия Волкова.

Она подчеркнула, что законопроект не потребует дополнительных расходов из бюджета региона.​

Проект закона разработан в связи с принятием федерального закона, вносящего изменения, призванные усовершенствовать нормы налогового законодательства в части применения патентной системы налогообложения.