РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. В Подольске максимальная толщина льда на реке Пахре в четверг составила 50 сантиметров, на Гнилуше – 60 сантиметров, замер проводился в рамках месячника «Тонкий лед», сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается социально-профилактическая акция «Тонкий лед», проводимая спасательными формированиями противопожарно-спасательной службы Московской области. В четверг дежурными сменами спасателей профилактическими мероприятиями в акваториях рек Пахра и Гнилуша было охвачено всего 10 человек. На ледяной наст Пахры в черте Подольска, как и на поверхность Гнилуши у деревни Житнево, вышло по пять человек.

«В местах промера толщины льда на Пахре вдоль Подольска зарегистрирована максимальная величина в 50 сантиметров. Новое рекордное значение толщины ледового наста зафиксировано на Гнилуше в районе деревни Житнево – 60 сантиметров. Происшествий или несчастных случаев в районах выезда спасательных формирований Подольского территориального управления по-прежнему не выявлено», - говорится в сообщении.

Также продолжается раздача листовок с информационно-предупредительным содержанием.