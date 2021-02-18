РИАМО - 18 фев. Центробанк России в четверг принял решение об аннулировании лицензии столичного ООО «Банк ПСА Финанс Рус», который не был участником системы страхования вкладов, передает Газета.ru.

Решение об аннулировании приняли после того, как в адрес ЦБ поступило ходатайство кредитной организации, направленное в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации.

«Согласно информации Центробанка, у регулятора есть достаточное количество средств для удовлетворения требований кредиторов», — говорится в сообщении.

Данный банк по величине активов занимал 296-е место в банковской системе РФ.