РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 фев. В текущем году в подмосковной Балашихе построят газопровод-связку ГРС «Черное» – микрорайон Северный протяженностью 5,5 километра, к газу смогут подключиться более 100 жителей микрорайона, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Объект будет построен по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2030 года».

«Более 100 жителей микрорайона Северный в Балашихе смогут подключиться к газу. Протяженность газопровода составит 5,5 километра, сдать в эксплуатацию объект планируют осенью 2021 года», - говорится в сообщении.

Всего по губернаторской программе в 2021 году в Подмосковье силами АО «Мособлгаз» будет газифицирован 51 объект в 50 населенных пунктах. Это значит, что условия для подключения к газу создадут более чем для 10 тысяч жителей Подмосковья.

Ознакомиться с программой газификации и полным перечнем населенных пунктов можно на официальном сайте министерства энергетики Московской области, а также найти населенные пункты на интерактивной карте: https://mosoblgaz.ru/gazification/map/.

По словам министра энергетики региона Александра Самарина, в правительстве Московской области принимаются важные решения, направленные на достижение важной цели - стопроцентной газификации региона.

«В прошлом году мы пролонгировали губернаторскую программу газификации до 2030 года, снизили критерий численности зарегистрированных жителей для включения в программу малочисленных населенных пунктов, подписали совместную с ПАО «Газпром» программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Благодаря этому до 2030 года мы можем газифицировать более 750 населенных пунктов Подмосковья, а значит создать условия для подключения домовладений к газу», - подчеркнул Самарин.

В 2020 году 50 объектов газификации по губернаторской программе были построены в городских округах Волоколамский, Серебряные Пруды, Воскресенск, Истра, Кашира, Клин, Лотошино, Люберцы, Солнечногорск, Ступино, Чехов, Шаховская, Щелково, Дмитровский, Можайский, Наро-Фоминский, Одинцовский, Раменский, Рузский, Сергиево-Посадский, Талдомский.

Губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2030 года» реализуется с 2005 года. За это время было построено свыше 3,4 тысячи километров новых газораспределительных сетей, газифицировано более 720 населенных пунктов, свыше 246 тысяч жителей региона получили возможность подключить к газу свои дома.