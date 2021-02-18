РИАМО - 18 фев. Московский городской суд не стал изменять меру пресечения для активистки и участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной, которую обвиняет в нарушении санитарных норм на массовом мероприятии, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорсуда.

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Тверского районного суда города Москвы от 29 января 2021 года об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Марии Алехиной», - говорится в сообщении.

Алехина останется под домашним арестом до 23 марта 2021 года.

Активистка проходила по делу о призывах выйти на несогласованную акцию 23 января в Москве, из-за которых люди, в том числе больные Covid-19, приняли участие в несанкционированном мероприятии, «создав угрозу массового заболевания».