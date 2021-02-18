РИАМО - 18 фев. Мосгорсуд в четверг признал законным домашний арест на 2 месяца Олега Навального, брата оппозиционера Алексея Навального, и разрешил ему отбывать арест в квартире по другому адресу, сообщает пресс-служба суда.

«Московский городской суд изменил в части места (адреса) отбытия домашнего ареста постановление Тверского районного суда города Москвы от 29 января 2021 года об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Олега Навального на срок до 23 марта 2021 года», — сообщили в пресс-службе.

Олег Навальный проходит по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в ходе несанкционированной массовой акции в Москве 23 января.

Ранее по этому делу под домашний арест также были отправлены пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и ряд соратников оппозиционера.

В Москве и ряде других городов России 23, 31 января и 2 февраля состоялись массовые несанкционированные акции. Московские суды с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с акциями.