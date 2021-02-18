РИАМО - 18 фев. На улице Москворечье на юге столицы в настоящее время располагается нежилое здание площадью порядка 1 тысячи квадратных метров, где планируется разместить метеостанцию, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Рабочая группа ГЗК Москвы приняла решение о внесении изменений в правила землепользования столицы в отношении территории по адресу: улица Москворечье, владение 53, корпус 2.

«Площадь земельного участка составляет 0,4 гектара. Метеостанция может разместиться в здании по итогам внесения изменений в правила землепользования и застройки столицы», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.