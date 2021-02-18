РИАМО - 18 фев. В текущем году в Подмосковье сформируют новый состав региональной Общественной палаты, полномочия этой структуры могут быть расширены, сообщил заместитель председателя ОП Московской области Дмитрий Поликанов.

«В этом году будет формироваться новый состав Общественной палаты Московской области <...> Надеюсь, что это будут яркие, неравнодушные люди», - сказал Поликанов в ходе заседания Мособлдумы.

Он отметил, что законопроект об Общественной палате региона требует доработки, полномочия данной структуры необходимо расширить.

«Также коллеги готовят проект закона о формировании муниципальных общественных палат», - заключил Поликанов.

Первая Общественная палата Московской области была сформирована в 2000 году. Действующий, шестой состав ОП сформирован в октябре 2018 года. Всего в областную Общественную палату входят 99 человек.