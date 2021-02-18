РИАМО - 18 фев. Пожарные потушили возгорание в 16-этажном студенческом общежитии в столичном Тушине, в пожаре пострадали два человека, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«Утром 18 февраля в службу экстренного вызова 112 поступило сообщение о возгорании в комнате, расположенной на 10 этаже 16-этажного студенческого общежития по адресу: улица Вилиса Лациса, дом 14», – говорится в сообщении.

К месту пожара, площадь которого составила свыше 50 квадратных метров, выслали силы Пожарно-спасательного гарнизона города Москвы, включая расчеты пожарно-спасательных отрядов №№202, 204, 205 и аварийно-спасательного отряда №9 Пожарно-спасательного центра.

По прибытии пожарные эвакуировали из здания 260 человек, еще троих спасли, двух пострадавших передали бригаде скорой помощи. Возгорание потушили в кратчайшие сроки.