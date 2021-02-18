РИАМО - 18 фев. Столичные медучреждения начинают переводить к ведению электронных карт без дублирования их на бумаге, пилотный проект запустят в апреле на базе двух детских поликлиник, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Медицинские документы будут создавать и хранить в системе ЕМИАС. После окончания эксперимента с октября власти намерены начать массовое внедрение проекта в детских поликлиниках. Позже будет принято решение о запуске проекта во взрослых медучреждениях.

«Благодаря единой цифровой платформе у нас есть возможность сделать следующий шаг в «поликлинику будущего». Поликлиники города постепенно начинают переход на ведение медицинских документов в электронном виде в ЕМИАС – протоколы осмотров, результаты исследований, сведения о прививках и многие другие», - сказала Ракова.

По ее словам, проведение эксперимента на базе двух детских поликлиник позволит отладить все процессы и решить все методологические и организационные вопросы. К апрелю планируется оцифровать все необходимые документы из детских медицинских карт.

На сегодня электронная медицинская карта является цифровым аналогом бумажной, причем оба документа ведутся параллельно. Даже после повсеместного внедрения системы электронных карт по желанию пациента или его законного представителя медики смогут дополнительно вести карту на бумажном носителе.

Доступ к электронной медкарте можно оформить на портале mos.ru. Услуга доступна для лиц старше 15 лет при наличии полиса ОМС. Родители также могут подать отдельную заявку на доступ к карте детей.