РИАМО - 18 фев. Строительство многофункционального спортивного комплекса с катком планируют завершить на северо-западе Москвы до конца года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города.

«Новый спорткомплекс общей площадью 19,7 тысячи квадратных метров возводится на территории Мневниковской поймы в районе Хорошево-Мневники за счет городского бюджета. В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы и устройство внутренних инженерных сетей», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В трехэтажном здании будет размещаться крытый каток, спортзал, бассейн, тренерские, кабинет врача, технические и служебные помещения​. Также будет оборудована парковка на 105 машин и стоянка для автобусов.

Также будет проведено благоустройство прилегающей территории, проездов и тротуаров. Там установят скамейки, урны, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

За последние десять лет в столице возвели 136 спортивных сооружений, 16 из этих объектов введены в эксплуатацию в прошлом году.