РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. Волонтеры подмосковного Подольска передали одежду и продукты нуждающимся онкобольным жителям округа, сообщается в группе «#ДоброМир - Принесем добро в мир!» в соцсети «ВКонтакте».

«Волонтеры движения «ДоброМир» провели очередной выезд адресной помощи и посетили трех нуждающихся жителей, страдающих онкологическими заболеваниями. Подопечным были переданы: одежда, раскраски, цветные карандаши, сладкие кукурузные палочки, питьевая вода и влажные салфетки (с запасов склада «ДоброМир»)», - говорится в сообщении.

Также были переданы средства индивидуальной защиты, ранее предоставленные комитетом по делам молодежи администрации округа совместно с «Молодой гвардией».

«Благодарим всех неравнодушных горожан, которые приняли участие в сборе продуктов питания и пополнении запасов склада», - заключается в материале.