РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 фев. Плановая санитарная обработка в Московском областном перинатальном центре (МОПЦ) в Балашихе пройдет с 1 по 11 мая, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

«С 9:00 1 мая до 9:00 11 мая 2021 года МОПЦ закрывается для проведения целенаправленного комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий в акушерских и детских отделениях. Пациентам, заключившим контракт на роды в палатах повышенной комфортности, медицинские услуги будут оказаны в полном объеме», – говорится в сообщении.

Санитарная обработка в роддомах проводится регулярно, чтобы защитить новорожденных от внутрибольничных инфекций. Во время мойки дезинфицируют медицинское оборудование, постельные принадлежности, стены и пол в помещениях и многое другое.