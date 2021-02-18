РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 фев. Рузский регоператор задействовал дополнительные мусоровозы в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

По поручению заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина все региональные операторы перешли на усиленный режим работы.

«В связи с погодными условиями Рузский региональный оператор компании «РТ-Инвест» благодаря собственному автопарку оперативно оптимизировал стандартный график. Если в обычное время на маршруты в округе выходят до 30 единиц спецтехники, то сейчас, чтобы обеспечить своевременный и качественный вывоз отходов, дополнительно задействовано еще два мусоровоза», - говорится в сообщении.

С окончанием снегопада Рузский региональный оператор вернется к штатному расписанию.

«Дополнительные помехи для спецтранспорта создают неправильно припаркованные автомобили. Убедительно просим крансогорцев не ставить машины у контейнерных площадок», - отмечается в материале.

Все жалобы жителей на несвоевременный вывоз мусора фиксируются и сразу направляются в работу.

«В ближайшее время контейнерные площадки приведут к нормативу», - заключается в сообщении.