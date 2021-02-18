РИАМО - 18 фев. В столице вакцинацию от коронавируса прошли почти 600 тысяч человек, в ближайшее время в городе планируют провести несколько крупных исследований по вакцинации от Covid-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Разработанная московскими учеными из Института имени Гамалеи вакцина «Спутник V» доказала свою эффективность и безопасность. Прививку уже сделали почти 600 тысяч москвичей. Препаратом заинтересовалось множество стран мира», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он уточнил, что в ближайшее время вместе с Институтом имени Гамалеи проведут несколько крупномасштабных исследований по вакцинации от коронавируса.

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17 ФЕВРАЛЯ

- Из-за отсутствия данных о прохождении теста на коронавирус у москвичей, вернувшихся из-за границы, их оштрафовали на 10,7 миллиона рублей. За это нарушение предусматривается штраф в размере до 40 тысяч рублей. Если оно повлечет вред здоровью других людей, то заплатить придется от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 12 828 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 470 больных. В Москве - 1282.

- Более 555 тыс человек привились от коронавируса в Москве. Еще 60 тысяч человек записаны на вакцинацию от Covid-19 на ближайшие 14 дней.

- Более 13 тыс москвичей стали донорами плазмы крови для больных Covid‑19. Переливание плазмы является потенциально эффективным методом лечения коронавирусной инфекции.

- Почти 500 тыс исследований провели в столичных КТ‑центрах с начала пандемии коронавируса.Сейчас в мегаполисе работают 33 амбулаторных КТ-центра.