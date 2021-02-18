РИАМО - 18 фев. В столице за минувшие сутки выявили 1950 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 962 637 случаев Covid-19, сообщает оперштаб Москвы.

В Москве проводится вакцинация от коронавируса. Прививки уже сделали более 555 тысяч человек. Вакцинацию можно пройти в 100 поликлиниках и мобильных пунктах.

Донорами плазмы крови с антителами к Covid-19 с апреля прошлого года стали свыше 13 тысяч жителей Москвы.

В России за сутки выявили 13 447 случаев инфекции. Скончались 480 человек с коронавирусом, вылечились от Covid 18 730 пациентов.

С начала пандемии в стране выявили 4 125 598 случаев коронавируса, умерли 81 926 человек, вылечились после коронавируса 3 661 312 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

17 ФЕВРАЛЯ

- Из-за отсутствия данных о прохождении теста на коронавирус у москвичей, вернувшихся из-за границы, их оштрафовали на 10,7 миллиона рублей. За это нарушение предусматривается штраф в размере до 40 тысяч рублей. Если оно повлечет вред здоровью других людей, то заплатить придется от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 12 828 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 470 больных. В Москве - 1282.

- Более 555 тыс человек привились от коронавируса в Москве. Еще 60 тысяч человек записаны на вакцинацию от Covid-19 на ближайшие 14 дней.

- Более 13 тыс москвичей стали донорами плазмы крови для больных Covid‑19. Переливание плазмы является потенциально эффективным методом лечения коронавирусной инфекции.

- Почти 500 тыс исследований провели в столичных КТ‑центрах с начала пандемии коронавируса.Сейчас в мегаполисе работают 33 амбулаторных КТ-центра.