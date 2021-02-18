РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. Портал «РИАМО в Подольске» запустил конкурс в соцсети «ВКонтакте» к 23 февраля, среди подписчиков разыграют три сертификата на погружение в виртуальную реальность.



В преддверии Дня защитника Отечества портал разыгрыет три сертификата на погружение в виртуальную реальность совместно с игровым клубом Reality. Командные и одиночные игры различных жанров, современное оборудование, комфортная атмосфера и опытная команда клуба, которая поможет сделать VR-путешествие незабываемым - победителей ждет целый час приключений в игровой вселенной!

За первое место вручат электронный сертификат для четырех игроков, за второе - для двух и за третье - для одного. Победителей выберут при помощи генератора случайных чисел 23 февраля.

Для участия в конкурсе необходимо сделать репост этой записи (https://vk.com/podolskriamo?w=wall-112364747_43387) в соцсети «ВКонтакте». Подписаться на группу «Игровой VR-club - Reality» (https://vk.com/vrclubreality) и еще раз убедиться, что подписаны на «РИАМО в Подольске» (https://vk.com/podolskriamo).

Профиль участника должен быть открыт, чтобы было видно репост. Редакция оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, в которых было более пяти конкурсных репостов за последние 30 дней.