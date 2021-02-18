РИАМО - 18 фев. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников выразил соболезнования в связи со смертью актера Андрея Мягкова и назвал его легендой советского кинематографа.
Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет. Причиной смерти в СМИ называется сердечная недостаточность.
Он отметил, что «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман» являются картинами, которые стали визитной карточкой артиста, а также символом Нового года и добрых традиций.
Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. Окончил Школу-студию МХАТ в 1965 году. Играл в Художественном театре, а также ставил спектакли на Малой сцене МХАТ.
Один из самых любимых советских артистов сыграл в кино десятки ролей, самые известные фильмы с его участием — «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди».
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