РИАМО - 18 фев. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников выразил соболезнования в связи со смертью актера Андрея Мягкова и назвал его легендой советского кинематографа.

Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет. Причиной смерти в СМИ называется сердечная недостаточность.

«Уходят яркие, харизматичные, по-настоящему талантливые актеры, Легенды советского кино, эталоны. Таким был и Андрей Васильевич! Светлая память!» — написал Шапошников в Facebook.

Он отметил, что «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман» являются картинами, которые стали визитной карточкой артиста, а также символом Нового года и добрых традиций.

Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. Окончил Школу-студию МХАТ в 1965 году. Играл в Художественном театре, а также ставил спектакли на Малой сцене МХАТ.

Один из самых любимых советских артистов сыграл в кино десятки ролей, самые известные фильмы с его участием — «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди».