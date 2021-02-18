РИАМО - 18 фев. В четверг в столице начинают международные клинические исследования вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», исследования пройдут на базе 10 поликлиник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Новый препарат, разработанный в институте имени Гамалеи, призван устранить основной недостаток классического «Спутника V» – наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей несколько недель», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что вакцинация этим препаратом будет проводиться в один этап. Иммунитет начнет формироваться через неделю и достигнет максимума через четыре недели после прививки.

В основу «Спутника Лайт» вошли те же векторы-носители, что и в «Спутнике V». В вакцине нет коронавируса, а это значит, что заразиться им из-за прививки невозможно.

Собянин уточнил, что «Спутник Лайт» уже прошел первые фазы испытаний. У тех, кто был привит этим препаратом, сформировался иммунитет от Covid-19.

Всего в международных клинических исследованиях примут участие 6 тысяч человек – по 3 тысячи из России и Объединенных Арабских Эмиратов. Российские исследования проведут в 10 городских поликлиниках.

Принять участие в исследовании вакцины сможет любой человек старше 18 лет, если он раньше не прививался «Спутником V» и у него нет противопоказаний. Перед прививкой участников обследуют врачи. Записаться на испытание можно на официальном сайте мэра Москвы.

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