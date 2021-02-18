РИАМО - 18 фев. Поезда на Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки снова курсируют по графику после сбоя, произошедшего из-за человека на путях, сообщается в Twitter-аккаунте московского метро.

«Движение на Люблинско-Дмитровской линии введено в график», — говорится в сообщении.

Ранее движение от станции «Чкаловская» до станции «Печатники» прерывалось из-за человека на путях.

В обратном направлении поезда курсировали с увеличенными интервалами.