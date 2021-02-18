РИАМО - 18 фев. Поезда на Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки снова курсируют по графику после сбоя, произошедшего из-за человека на путях, сообщается в Twitter-аккаунте московского метро.
«Движение на Люблинско-Дмитровской линии введено в график», — говорится в сообщении.
Ранее движение от станции «Чкаловская» до станции «Печатники» прерывалось из-за человека на путях.
В обратном направлении поезда курсировали с увеличенными интервалами.
Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) введено в график.— Московское метро (@MetroOperativno) February 18, 2021
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