РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. Сотрудники Люберецкого ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» заняли призовые места на лыжных гонках спартакиады среди пожарных и спасателей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Накануне после долгого перерыва, связанного с пандемией коронавируса, стартовала спартакиада ГКУ МО «Мособлпожспас» по служебно-прикладным и массовым видам спорта. Она открылась лыжной гонкой на трассе «Волкуша». В соревнованиях приняли участие 14 команд из городских округов Подмосковья.

«По окончании гонки судьи подвели результаты, по итогам которых в личном зачете первое место занял пожарный из Подольской части Андрей Пантюхин. Второе место занял пожарный из Орехово-Зуева Виктор Петухов, третье место - пожарный из Люберецкого ТУ «Мособлпожспас» Игорь Антошин», - говорится в сообщении.

Гонка проводится на расстояние в пять километров. От каждого управления участвовали по четыре человека.

Стартовали лыжники через минуту после предыдущего забега. Зачет выводили по трем лучшим участникам, потом по всем участникам результаты суммировали и определили команды-победители.

«В общекомандном соревновании первенство забрала команда Подольского территориального управления. Второе место заняла команда Люберецкого ТУ, в ее составе были пожарный ПЧ-231 Игорь Антошин, спасатели ПСО-33 Сергей Громов и Сергей Еремин, спасатель ПСЧ-232 Олег Алексеев. Третье место заняло Орехово-Зуевское ТУ», - говорится в сообщении.

Победители соревнования получили грамоты, кубки и памятные призы ГКУ МО «Мособлпожспас».