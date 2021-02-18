РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 фев. В городском округе Мытищи в рамках рабочего совещания с управляющими компаниями обсудили вопросы своевременной уборки снега, сообщается в Instagram-аккаунте ТУ «Федоскино».

За период обильного снегопада на территории Московской области выпало до 50 сантиметров снега, сельская территория - не исключение. Заместитель главы администрации Мытищ Владимир Агеев провел рабочее совещание с управляющими компаниями ЖК «Шолохово» и ЖК «Катуар».

«Был проведен конструктивный разговор, достигнуты договоренности по обеспечению своевременной уборки территории от снега и наледи, установлены сроки проведения работ. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с управляющими компаниями для обеспечения комфортных условий проживания жителей сельской территории», - говорится в сообщении.

Последствия снегопада по территории в основном устранены, в уборке снега и очистке дорожной сети, общественных территорий и дворов принимали участие сотрудники коммунальных служб, муниципальных учреждений, управляющих компаний и активные жители деревень.

«Мобилизовано максимальное количество ресурсов, привлечены и дополнительные. Оперативно справиться с последствиями такого снегопада было довольно сложно, по качеству содержания территорий некоторых ЖК поступили жалобы от жителей», - отмечается в сообщении.