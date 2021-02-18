РИАМО - 18 фев. Ученые из Пущина совершили революционное открытие, которое поможет в лечении мышечных заболеваний, исследователи представили достоверную структуру наиболее распространенного белка – актина, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ранее структуру актина представляли в виде двойной спирали, однако нестыковки новых экспериментальных данных с теорией привели исследователей к проверке модели, которая оказалась недостоверной.

«Мономеры в фибриллах актина укладываются по принципу не двойной спирали, а лестницы. Это очень важное уточнение, которое в корне поменяет подход к разработке методов воздействия на актин», – говорится в сообщении.

Когда ошибки в модели фибриллярного актина будут исправлены, эффективность исследований и разработок фармацевтических препаратов с целью лечения заболеваний, связанных с дефектами актиновых молекул, которые приводят к нарушениям формирования актиновых филаментов, повысится.

Изначально речь идет об актиновой и немалиновой миопатиях, которые представляют собой тяжелые формы генетических мышечных патологий. Они проявляются выраженной гипотонией и слабостью мышц, сказываясь на качестве и продолжительности жизни.

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что Пущино снова подтвердило статус одного из ведущих мировых исследовательских центров в сфере бионаук.

Она добавила, что на текущий момент 44 пущинских ученых стали участниками региональной программы «Социальная ипотека», а 25 – получили региональные гранты и премии на проведение исследований.