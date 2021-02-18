РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 фев. Домодедовские добровольцы сделали 11 выездов к ветеранам и пожилым людям, чтобы помочь расчистить их дворы от снега, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«На настоящий момент добровольцы совершили 11 адресных выездов к ветеранам и людям старшего поколения, которым необходима помощь в расчистке дворов от снега», - говорится в сообщении.

Среди них - участница Великой Отечественной войны Клавдия Погорелова. Вместе с родственниками 96-летней женщины волонтеры привели в порядок территорию дома.