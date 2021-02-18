РИАМО - 18 фев. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения в отношении ООО «Частная охранная организация «Фемида» для внесения в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий контракта, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Сведения в отношении компании представлены муниципальным казенным учреждением «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области».

«Учреждение заключило с обществом контракт на оказание услуг частной охраны. В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке», — говорится в сообщении.

Документы и сведения подтверждают соблюдение порядка расторжения контракта. Организация не смогла представить на заседании комиссии ФАС сведения, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Управление пришло к выводу, что сведения в отношении компании подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.